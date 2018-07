Abu Dhabi (SID) - Sebastian Vettel (Heppenheim) wird laut Medienberichten bei seinem Wechsel zum Formel-1-Rennstall Ferrari auf einen neuen Teamchef treffen. Wie die Auto Bild Motorsport berichtet, steht Marco Mattiacci bei der Scuderia vor dem Aus.

Der 43-Jährige, der erst vor sieben Monaten das schwere Erbe von Stefano Domenicali angetreten hatte, soll beim neuen Ferrari-Präsidenten Sergio Marchionne in Ungnade gefallen sein und in der kommenden Saison durch den bisherigen Marlboro-Manager Maurizio Arrivabene ersetzt werden. Ferrari wollte die Meldung in Abu Dhabi nicht kommentieren.