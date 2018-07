Antananarivo/Genf (dpa) - Auf Madagaskar grassiert nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO die Pest. Von August bis Mitte November seien von den Gesundheitsbehörden auf der Insel vor der Ostküste Afrikas 119 infizierte Menschen registriert worden. 40 von ihnen seien gestorben, heißt es in einer am Abend verbreiteten Mitteilung der WHO. Der Ausbruch der Pest betreffe mehrere Regionen. Regierung und WHO seien bemüht, eine Ausbreitung der Krankheit, die durch Flöhe auf Nagetieren übertragen wird, einzudämmen.

