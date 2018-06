Bogotá (AFP) Die Farc-Rebellen in Kolumbien wollen einen von ihnen entführten General und weitere Geiseln nach Angaben von Präsident Juan Manuel Santos in der kommenden Woche freilassen. Die Rebellen hätten bereits den geplanten Ort der Freilassung übermittelt, teilte Santos am Samstag über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Er habe seinerseits Anweisungen gegeben, um die Übernahme der Entführten zu ermöglichen. Insgesamt geht es um fünf Militärs, darunter General Rubén Alzate.

