Beirut (AFP) Zum Unabhängigkeitstag des Libanons haben in der Hauptstadt Beirut hunderte Menschen ein riesiges U gebildet. Insgesamt 1860 Kinder, Jugendliche und Erwachsene formten am Samstag auf einem Platz von Beirut den Buchstabe U für Unity (Einheit), um in der Zeit der Krise die Notwendigkeit zum Zusammenhalt zu betonen. Wegen des Streits um die Ernennung eines Präsidenten, die zur Verschiebung der Parlamentswahlen führte, wurden die offiziellen Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag abgesagt. Es war das erste Mal seit Ende des Bürgerkriegs 1990, dass die Militärparade zur Feier der Unabhängigkeit von Frankreich 1943 abgesagt wurde.

