Genf (AFP) In Madagaskar sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als hundert Fälle von Pest diagnostiziert worden. Insgesamt seien bis zum vergangenen Wochenende 119 Fälle registriert worden, 40 Menschen seien gestorben, teilte die WHO am späten Freitag im schweizerischen Genf mit. In der Hauptstadt Antananarivo starb demnach einer von insgesamt zwei registrierten Infizierten. Über einen ersten Todesfall hätten die madagassischen Behörden bereits Ende August informiert, erklärte die WHO. Seit dem 4. November sei eine Ausbreitung der Krankheit beobachtet worden.

