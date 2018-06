Mexiko-Stadt (AFP) Der "Feuer-Vulkan" im Westen Mexikos hat am Freitag eine fünf Kilometer hohe Aschewolke ausgespuckt. Der im Bundesstaat Colima liegenden Vulkan spuckte Gestein und Gase bis in zwei Kilometer Entfernung vom Krater aus, wie das Innenministerium mitteilte. Die Bevölkerung sei nicht in Gefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.