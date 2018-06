Madrid (AFP) Zehntausende Spanier haben in Madrid für eine Beschränkung des Rechts auf Abtreibung demonstriert. Demonstranten aller Altersgruppen aus ganz Spanien schwenkten bei dem Protestmarsch am Samstag weiße Fahnen mit der Aufschrift "Jedes Leben zählt". "Mörder, Abtreiber", riefen einige und "Ja zum Leben, nein zur Abtreibung". Als sie am Sitz der konservativen Regierungspartei Partido Popular vorbeizogen, pfiffen die Demonstranten.

