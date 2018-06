Kiew (AFP) Die Ukraine hat am Samstag der Opfer der großen Hungersnot während der Stalin-Zeit gedacht. Präsident Petro Poroschenko und Ministerpräsident Arseni Jazenjuk legten Blumen am Denkmal für die mehreren Millionen Opfer der Hungerkatastrophe nieder, die der sowjetische Diktator Joseph Stalin in den Jahren 1932 und 1933 durch die erzwungene Kollektivierung der Landwirtschaft ausgelöst hatte. Bei der Zeremonie zog Poroschenko eine Parallele zum aktuellen Konflikt mit prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine.

