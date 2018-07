Beverly Hills (AFP) Oscar-Preisträger Christoph Waltz kann sich trotz seines Erfolgs nicht zurücklehnen. "Das Leben ist ein Kampf", sagte der 58-Jährige in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP in Beverly Hills. Es lebe sich nicht unbeschwerter mit zwei Oscars. Der Österreicher erhielt die Auszeichnungen als bester Nebendarsteller in den Filmen "Inglourious Basterds" und "Django Unchained". Für die beiden Rollen wurde er zudem mit zwei Golden Globes geehrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.