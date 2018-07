Ferguson (AFP) Der Vater des schwarzen Teenagers Michael Brown, dessen Tötung durch einen weißen Polizisten in der US-Kleinstadt Ferguson wochenlange Unruhen ausgelöst hatte, hat die Menschen in der Stadt zur Ruhe aufgerufen. Michael Brown Senior veröffentlichte am Freitag ein kurzes Video, in dem er angesichts der erwarteten Entscheidung über eine Anklage des Todesschützen vor neuen gewaltsamen Protesten warnte.

