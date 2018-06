Peking (AFP) Bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 sind im Südwesten Chinas mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete, wurden bei dem Erdstoß in einer entlegenen Region der Provinz Sichuan am Vortag weitere 54 Menschen verletzt. Bei einem Beben der Stärke 6,2 wurden in Japan in einem beliebten Skigebiet der Präfektur Nagano mehrere Häuser zerstört.

