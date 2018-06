Berlin (AFP) Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) mahnt die Verbraucher zum Umdenken bei ihrem Konsumverhalten. "Stellen Sie sich jeden Tag die Frage, wie sich Ihr Handeln auf unsere Welt auswirkt", schreibt Müller laut einem Bericht des "Tagesspiegel" (Montagsausgabe) in der Einleitung der sogenannten Zukunftscharta, die er am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überreichen will. Die Menschen sollten sich fragen, wo ihre Lebensmittel, Kleidungsstücke, Technologien herkommen und wie sie hergestellt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.