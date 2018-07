Hamburg (AFP) Die Grünen sind gegen Waffenlieferungen in Krisenregionen, respektieren jedoch abweichende Gewissensentscheidungen einzelner Abgeordneter. Es sei zu begrüßen, dass sich die Grünen-Fraktion mehrheitlich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen habe, heißt es in dem am Sonntag auf dem Hamburger Grünen-Parteitag beschlossenen Antrag zur Außen- und Sicherheitspolitik. "Die Gewissensfreiheit der Abgeordneten, die zu einer anderen Einschätzung gelangt sind, sei aber zu respektieren."

