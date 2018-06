Berlin (AFP) Ein von Adolf Hitler gemaltes Aquarell ist am Samstag für 130.000 Euro versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Weidler in Nürnberg mit, das die Auktion veranstaltet hatte. Der Käufer will demnach anonym bleiben.

