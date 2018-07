Hamburg (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat eine klare Kurskorrektur der Koalition hin zu mehr Wirtschaftspolitik gefordert: "Der Erhalt und die Stärkung der Wirtschaftskraft in Deutschland müssen von jetzt an absolute Priorität haben. Die Konjunktur wird auch 2015 nicht auf Hochtouren laufen", sagte Kauder der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). Auch darüber müsse in der Spitzenrunde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden am Dienstag gesprochen werden. "Wir werden mittelfristig zehn Milliarden Euro in die Hand nehmen, um in die Zukunft zu investieren", sagte Kauder der Zeitung.

