Düsseldorf (dpa) - Das Tauziehen um die Milliarden aus dem Länderfinanzausgleich und dem Solidaritätszuschlag geht in eine neue Runde. Die Ministerpräsidenten von SPD und Grünen kamen am Nachmittag zu einem Spitzentreffen in der Düsseldorfer Staatskanzlei zusammen, um gemeinsame Positionen zu finden. Die Bund-Länder-Verhandlungen über die Finanzbeziehungen gelten als festgefahren. Es geht um Regelungen für die Zeit nach 2019.

