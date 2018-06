Abu Dhabi (SID) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg liegt beim Saisonfinale in Abu Dhabi auch nach den ersten Boxenstopps hinter seinem Titelrivalen Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil. Der Engländer war beim Start an Pole-Setter Rosberg vorbeigezogen und hatte nach 15 Runden etwa zweieinhalb Sekunden Vorsprung. Dem Engländer reicht in Abu Dhabi in jedem Fall ein zweiter Platz zum zweiten Titel nach 2008.

Der wegen eines irregulären Frontflügels vom Ende des Feldes ins Rennen gegangene Sebastian Vettel hat sich im Red Bull zwischenzeitlich auf den achten Platz vorgearbeitet.