Paris (AFP) In Frankreich sind tausende ehemalige Schüler dreier neben einer Asbestfabrik gelegener Schulen aufgerufen, sich einer Gesundheitsprüfung zu unterziehen. Knapp 13.000 Menschen, die zwischen 1938 und 1975 die drei Schulen in Aulnay-sous-Bois nahe Paris besuchten, würden in den kommenden Monaten kontaktiert, teilte ein Verein zur Verteidigung möglicher Asbest-Opfer am Sonntag mit. In dem Schreiben der regionalen Gesundheitsbehörde werden die früheren Schüler aufgefordert, sich beim Arzt auf mögliche Schäden durch Asbest untersuchen zu lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.