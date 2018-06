Mainz (SID) - Der Hallesche FC hat sich am Sonntag in der 3. Fußball-Liga auf den 14. Tabellenplatz verbessert. Am 18. Spieltag gewannen die Hallenser mit 1:0 (1:0) bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05. Akaki Gogia (38., Foulelfmeter) traf zum Tor des Tages für die Gäste. Der FSV rangiert auf dem 19. und vorletzten Tabellenplatz.