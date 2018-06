Stuttgart (SID) - Armin Veh schüttelte kurz den Kopf, drehte sich um und verschwand schnellen Schrittes in die Kabine: Der Trainer des VfB Stuttgart war nach der bitteren 0:1 (0:0)-Niederlage gegen seinen Heimatverein FC Augsburg restlos bedient. Die Stuttgarter rutschen nach der vierten Heimniederlage immer weiter in die Krise und sind nach zwölf Spielen Tabellenletzter in der Fußball-Bundsliga.

Eine frühe Gelb-Rote Karte gegen Daniel Schwaab (27.) und das entscheidende Tor per Handelfmeter von Paul Verhaegh (72.) hatten aber nicht nur Veh die Stimmung gründlich verhagelt. Im Mittelpunkt der Kritik stand Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer.

"Ich bin normal niemand, der gegen den Schiedsrichter schimpft. Aber heute waren seine Entscheidungen schon entscheidend", sagte Torhüter Sven Ulreich, während Daniel Ginczek erklärte: "Bis zur Gelb-Roten Karte haben wir es ganz gut gemacht. Da hätte der Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl zeigen müssen. Er hat sehr unglücklich gepfiffen."

Auch Veh fühlte sich benachteiligt. "Das war nie eine Gelb-Rote Karte. Beim Elfmeter wollte er die Hand noch wegziehen. Die Regel ist total bescheuert", sagte Veh und auch "Sünder" Adam Hlousek beteuerte: "Das war kein Elfmeter."

Der FCA, bislang auswärtsschwächstes Team der Liga, rückte durch den Erfolg auf einen Europa-League-Platz vor. Die Szene vor dem Siegtor bewerteten die Gewinner naturgemäß anders. "Er hat den Arm draußen, es ist ein klares Handspiel. Da brauchen wir nicht zu diskutieren", sagte FCA-Manager Stefan Reuter bei Sky nach "einem extrem schweren Spiel".

In einem zerfahrenen Spiel sah Schwaab von Kinhöfer wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Ansonsten bot die Partie nur selten gute Unterhaltung. 48.200 Zuschauer sahen viel Kampf und Krampf und die dritte Pleite der Stuttgarter in Folge. "Wen man Tabellenletzter ist, gibt es nur das Wort Krise", stellte Veh fest.

Der Coach baute gegen den FCA auf vier Positionen um. Zudem musste Torwart Thorsten Kirschbaum wegen einer Gehirnerschütterung passen, weshalb die frühere Nummer eins Ulreich wieder eine Chance erhielt. Im Angriff stand erstmals Zugang Ginczek nach monatelanger Verletzungspause im Team.

Der Start war allerdings wenig berauschend. Gegen die abwartend agierenden Gäste hatte der VfB zwar mehr vom Spiel, nach vorne fehlte aber die letzte Entschlossenheit.

So dauerte es 14 Minuten, bis es erstmals gefährlich wurde. Ragnar Klavan klärte nach Flanke von Schwaab jedoch gerade noch vor Ginczek. Zudem parierte Marwin Hitz einen Kopfball von Timo Baumgartl (20.). Der 18-Jährige absolvierte erst sein zweites Bundesligaspiel.

Auf der Gegenseite erlebten Ulreich und seine Teenie-Innenverteidigung mit Baumgartl und Antonio Rüdiger (21) zunächst einen ruhigen Abend. Dem FCA fiel offensiv wenig ein. Schon im Aufbau hakte es immer wieder.

Für reichlich Aufregung war in der ersten Hälfte dennoch gesorgt. Der frühe Platzverweis von Schwaab, der zunächst Baba und dann Halil Altintop gefoult hatte, erhitzte die Gemüter.

In der Folge erhöhte Augsburg kurz den Druck und hatte in der 30. Minute durch Raul Bobadilla die Riesenchance zur Führung, die Ulreich mit einem Reflex jedoch vereitelte. Veh reagierte auf die Unterzahl und brachte den defensiven Florian Klein für Ginczek (31.).

Der VfB stabilisierte sich dadurch wieder, hatte nach dem Wechsel sogar die erste Möglichkeit. Doch ein Kopfball von Moritz Leitner wurde von Klavan noch abgeblockt. Danach zog sich der VfB weit zurück, überließ den Gästen das Mittelfeld. Die konnten mit den Freiräumen aber erst einmal wenig anfangen.

Chancen gab es dennoch. So lenkte der aufmerksame Ulreich einen Schuss von Markus Feulner (56.) gerade noch um den Pfosten. Zudem rettete der starke Baumgartl kurz vor der Linie bei einem Schuss von Altintop für seinen bereits geschlagenen Keeper (65.), der gegen den Elfer von Verhaegh dann aber chancenlos war. In der Schlussphase hatte der VfB in Unterzahl keine Chance mehr auf den Ausgleich.