Gaza (AFP) Erstmals seit Ausrufung der Waffenruhe im Gaza-Krieg vor drei Monaten hat die israelische Armee am Sonntag im Grenzgebiet des Küstenstreifens einen Palästinenser erschossen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt mit. Ein Ministeriumssprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, der 32-jährige Mann habe im Nordosten des Gazastreifens sein Feld bestellt, als er von einer Kugel tödlich getroffen wurde. Der Schuss sei von einem Wachturm der israelischen Streitkräfte am Grenzzaun abgegeben worden. Von israelischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme zu dem Zwischenfall vor.

