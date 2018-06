Moskau (AFP) Wladimir Putins Töchter Maria und Jekatarina leben in Moskau und nicht mehr im Ausland. Das zumindest sagte der russische Präsident in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Tass. Wegen seines dicht gefüllten Terminkalenders sehe er seine Töchter "ein oder zwei Mal im Monat". Sie würden sich dann "zu Hause" treffen, fügte der Kreml-Chef hinzu. Es waren höchst seltene öffentliche Aussagen Putins über sein Privatleben, das er eigentlich streng abschirmt.

