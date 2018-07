Wien (AFP) Angesichts mangelnder Fortschritte in den Gesprächen über das iranische Atomprogramm in Wien erwägt Teheran nach Diplomatenangaben eine neuerliche Verlängerung der Verhandlungsfrist. Sollte am Sonntag "bis zum Nachmittag oder bis zum Abend" keine Einigung erzielt werden, könne die eigentlich am Montag auslaufende Frist nach Vorstellung Teherans verlängert werden, hieß es von iranischen Diplomaten in der österreichischen Hauptstadt. Es gehe dabei "um eine Dauer von sechs Monaten oder von einem Jahr". Der Iran wolle aber eine Einigung, wurde versichert.

