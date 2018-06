Tunis (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in Tunesien haben sowohl der im Vorfeld favorisierte Ex-Ministerpräsident Béji Caid Essebsi als auch Amtsinhaber Moncef Marzouki den Sieg für sich beansprucht. "Essebsi hat nach ersten Ergebnissen einen klaren Vorsprung", verkündete sein Wahlkampfleiter nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend in Tunis. Der Kandidat der säkularen Partei Nidaa Tounès habe "nur knapp" eine absolute Mehrheit verfehlt, fügte Mohsen Marzouk vor Journalisten hinzu. Eine Stichwahl im Dezember sei wahrscheinlich.

