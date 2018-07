Champery (SID) - Licht und Schatten für "Curling-Rebellin" Andrea Schöpp: Bei der EM in Champéry/Schweiz feierten die 49-Jährige und ihr Team vom SC Riessersee beim 10:4 gegen Estland zunächst den ersten Erfolg. Am Abend musste Schöpp aber dann eine deutliche 3:8-Niederlage gegen Gastgeber Schweiz hinnehmen. Bereits zum Auftakt am Samstag hatten die deutschen Frauen 4:6 gegen Schweden verloren.

Debütant Alexander Baumann kassierte mit seinem Team nach dem Traumstart am Samstag mit Siegen gegen Dänemark (8:5) und Lettland (8:2) am Sonntag die erste Niederlage. Der Skip aus Schwenningen unterlag Tschechien knapp mit 5:6. Am Abend traf Baumann in Spiel vier auf Russland.

Schöpp war trotz erfolgreicher EM-Qualifikation vom Deutschen Curling-Verband (DCV) nicht nominiert worden. Dagegen hatte die siebenmalige Europameisterin vor dem Amtsgericht Kempen erfolgreich geklagt. Die stattdessen nominierte Füssenerin Daniela Driendl musste daraufhin mit ihrem Team wieder aus Champéry abreisen.

Die beiden deutschen Mannschaften wollen dem DCV in Champéry die WM-Tickets für 2015 sichern. Dafür ist jeweils ein achter Platz notwendig. Die beiden Weltmeisterschaften 2015 finden vom 14. bis 22. März in Sapporo (Männer) und vom 28. März bis 5. April in Halifax/Kanada (Frauen) statt.