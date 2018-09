Kabul (AFP) Nach dem blutigen Selbstmordanschlag während einer Volleyball-Begegnung im Osten Afghanistans sind die Verletzten in die Hauptstadt Kabul ausgeflogen worden. Militärhubschrauber hätten am Sonntagabend 54 Verletzte in ein Militärkrankenhaus in Kabul gebracht, erklärte das Verteidigungsministerium am Montag. Präsident Aschraf Ghani besuchte die Verletzten, unter denen viele Kinder und junge Männer waren, die am Nachmittag in der unruhigen östlichen Provinz Paktika gekommen waren, um das Volleyballspiel anzuschauen. Bei dem Selbstmordanschlag wurden 50 Menschen getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.