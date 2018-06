Sydney (AFP) Weil sie ihr Neugeborenes in einem Abflussrohr am Straßenrand verschwinden lassen wollte, muss sich eine australische Mutter seit Montag wegen versuchten Mordes verantworten. Radfahrer entdeckten den schreienden Säugling nach Polizeiangaben am Sonntag in einem Entwässerungsschacht bei Sydney, wo er offenbar fünf Tage lang ohne Nahrung überlebt hatte - und retteten ihn so vor dem drohenden Hitzetod. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Baby durch eine Lücke in das verschmutzte Abflussrohr gepresst wurde und dann zweieinhalb Meter in die Tiefe fiel.

