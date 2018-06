Dhaka (AFP) In Bangladesch ist ein weiterer Politiker von einem umstrittenen Gericht wegen Kriegsverbrechen während des Unabhängigkeitskriegs zum Tode verurteilt worden. Mobarak Hossain sei wegen der Ermordung von 33 Menschen im Jahr 1971 schuldig gesprochen worden, sagte der Staatsanwalt Shahidur Rahman am Montag. Der 64-jährige frühere Milizenführer gehörte bis 2012 der regierenden Awami League an, war jedoch nach Erhebung der Anklage aus der Partei ausgeschlossen worden. Bisher wurden vor allem Mitglieder der islamistischen Partei Jamaat-e-Islami wegen Kriegsverbrechen in dem Konflikt zum Tode verurteilt.

