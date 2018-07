Brüssel (AFP) Ein Streik gegen die neue Regierung in Belgien hat am Montag viele Firmen, Verkehrswege und den zweitgrößten Frachthafen Europas in Antwerpen teils oder vollständig blockiert. Der Streik wurde in vier der zehn belgischen Provinzen ausgerufen und soll der Auftakt zu einer ganzen Welle von Ausständen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.