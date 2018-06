Peking (AFP) Durch die Explosion einer Fäkaliengrube in China sind 15 Menschen verletzt worden. Ein benachbartes Wohnhaus sei eingestürzt, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua in der Nacht zum Montag. Zu der Detonation in der Stadt Zhangjiajie in der Provinz Hunan kam es demnach offenbar, als ein Mann nahe der Kloake Abfall verbrannte. Dadurch habe sich Methangas, das aus der Grube aufstieg, entzündet. Im Mai waren in China eine Frau und ihr Sohn ums Leben gekommen, als sie versuchten das neue Handy der Ehefrau des Sohns aus einer Kloake zu fischen.

