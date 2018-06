Berlin (AFP) Die internationale Ärzteorganisation IPPNW hat Umweltministerin Barbara Hendricks und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (beide SPD) in einem am Montag veröffentlichten Brief aufgefordert, sich für die schrittweise Stilllegung konventioneller Kraftwerke einzusetzen. Als Ärzte in sozialer Verantwortung mache IPPNW auf die gesundheitsrelevanten Folgen der Kohlewirtschaft aufmerksam, heißt es darin. Das Vermeiden von Stromproduktion und somit von gesundheitsbelastenden Emissionen sei die beste Gesundheitsvorsorge.

