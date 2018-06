Düsseldorf (AFP) Der Streik beim Textildiscounter Kik im nordrhein-westfälischen Bönen ist am Montag in die zweite Woche gegangen. Auch am Dienstag werde der Ausstand im Kik-Zentrallager fortgesetzt, kündigte die Gewerkschaft Verdi an. Sie will mit dem Arbeitskampf die Anerkennung aller Tarifverträge des NRW-Einzelhandels für die Kik-Logistik-Beschäftigten durchsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.