Finkenthal (AFP) Der Bio-Eier-Produzentenverbund Fürstenhof wehrt sich gegen Berichte, wonach er wegen mangelnden Auslaufs für Hühner im Visier der Staatsanwaltschaft stehe. Die Ermittlungsverfahren seien bereits eingestellt worden, erklärte der Erzeugerzusammenschluss (EZ) Fürstenhof am Montag. Eine entsprechende Information der Staatsanwaltschaft Rostock sei am Freitag eingetroffen. Mögliche neue Ermittlungen seien dem EZ Fürstenhof nicht bekannt, sagte eine Sprecherin des Verbunds in Finkenthal in Mecklenburg-Vorpommern auf AFP-Anfrage. Eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Rostock war zunächst nicht zu erhalten.

