Bonn (AFP) Kurz vor der ab Januar möglichen Erhebung von Zusatzbeiträgen durch die Krankenkassen hat das Bundesversicherungsamt von einem übereilten Kassenwechsel abgeraten. Bei der Wahl der Krankenkasse sollten Versicherte nicht nur auf die Unterschiede beim Zusatzbeitrag achten, erklärte Behördenpräsident Maximilian Gaßner am Montag in Bonn. Auch andere Faktoren wie Beratung, Service, das Angebot an zusätzlichen Leistungen oder die Erreichbarkeit über eine Geschäftsstelle vor Ort sollten berücksichtigt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.