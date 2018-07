München (AFP) Ihr Leben war lange von Dramen und Exzessen geprägt - jetzt, im Alter, kommt eine Spur Kitsch dazu: Wenn Tina Turner am Mittwoch ihren 75. Geburtstag feiert, stellt ihre Wahlheimat Küsnacht in der Schweiz zum ersten Mal die von der Queen of Rock'n'Roll für einen angeblich sechsstelligen Betrag spendierte Weihnachts-Straßenbeleuchtung an - um "Licht, Freude und festlichen Glanz in den dunklen Winteralltag" zu bringen, wie die Gemeinde mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.