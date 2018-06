Berlin (AFP) Kurz vor dem Treffen der Koalitionsspitzen am Dienstag wirbt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dafür, mehr in die Infrastruktur zu investieren. Das von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) angekündigte Investitionspaket über zehn Milliarden Euro von 2016 bis 2018 sei ein "ein starkes Signal" für die Konjunktur in Deutschland, sagte Dobrindt dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Mit zusätzlichen Mitteln für die Infrastruktur sollten die Netze weiter modernisiert und leistungsfähiger werden. Das sichere Arbeitsplätze und verbessere die Wettbewerbsfähigkeit.

