Brüssel (AFP) Der Ärger über Google ist im Europäischen Parlament offenbar so groß geworden, dass jetzt eine Aufspaltung des Suchmaschinenbetreibers diskutiert wird. Ein entsprechender Resolutionsentwurf, der am Donnerstag im Parlament abgestimmt werden sollte, lag AFP am Montag in Brüssel vor. Darin wird die EU-Kommission aufgefordert, Vorschläge mit dem Ziel zu prüfen, "Suchmaschinen von anderen kommerziellen Diensten zu entkoppeln". An dem Papier war maßgeblich der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab beteiligt.

