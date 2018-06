Tunis (AFP) Nach der ersten freien Präsidentschaftswahl in Tunesien ist am Montag ein Zweikampf um das höchste Staatsamt entbrannt. Der im Vorfeld favorisierte Ex-Ministerpräsident Béji Caid Essebsi und Interimspräsident Moncef Marzouki beanspruchten beide den Sieg für sich - und gehen nun wohl Ende Dezember in die Stichwahl. Westliche Politiker waren voll des Lobes nach der ersten Runde der Präsidentenwahl, die den Übergangsprozess zur Demokratie vollenden soll.

