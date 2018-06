Stuttgart (AFP) Nach der Positionierung der rot-grün regierten Bundesländer zur Verwendung der Einnahmen des Solidaritätszuschlags nach 2019 sieht Baden-Württembergs Finanzminister Nils Schmid (SPD) die politische Gegenseite am Zug. "Der Ball liegt jetzt im Feld der Union", erklärte er nach der Einigung am Sonntagabend in Stuttgart. Die Idee mache eine "faire Einigung" beim Länderfinanzausgleich und den Einstieg in den Abbau der kalten Progression möglich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.