Berlin (AFP) Der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), hat CSU-Chef Horst Seehofer wegen dessen kritischen Äußerungen zur Russland-Politik der SPD scharfe Vorhaltungen gemacht. Seehofer verhalte sich "äußerst fahrlässig", sagte Erler am Montag im Deutschlandfunk. Zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) gebe es "allenfalls Unterschiede in der Wortwahl, aber nicht in der Sache". Seehofer aber suggeriere, es bestehe Uneinigkeit "ausgerechnet bei der Regierung des Landes, das am stärksten bei diesem Konflikt in die Verantwortung genommen wird". Und das sei "wirklich fahrlässig".

