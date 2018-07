München (AFP) Vor dem Spitzentreffen der Koalition am Dienstagabend streiten Union und SPD um die gesetzliche Frauenquote und die Ausgestaltung des Investitionspakets. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig wies Forderungen aus der Union nach mehr Ausnahmen bei der Frauenquote für Führungsposten in Unternehmen zurück. "Die Widerstände zeigen, dass es insgesamt Vorbehalte gegen Frauen in der Arbeitswelt gibt – vor allem wenn es um mehr Einfluss geht", sagte die SPD-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). Die Frauenquote werde aber so wie im Koalitionsvertrag vereinbart kommen.

