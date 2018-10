Mainz (AFP) Verbraucherschützer warnen vor E-Mails, in denen angebliche Nebenjobs angeboten und hohe monatliche Einnahmen in Aussicht gestellt werden. Hinter dem in den Nachrichten angegebenen Link könne sich schädliche Software verbergen, mit deren Hilfe beispielsweise Passwörter ausgespäht werden, erklärte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am Montag in Mainz. In den Mails werde behauptet, eine "Verbraucherschutzzentrale" habe die Verdienstmöglichkeiten getestet und bestätigt - das sei falsch.

