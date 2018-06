Bremen (AFP) Beim Untergang eines Arbeitsschiffs vor der Nordseeinsel Norderney sind am Montag die beiden Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Wie die Wasserschutzpolizei und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Wilhelmshaven und Bremen mitteilten, hatte der Kapitän am Morgen kurz vor acht Uhr einen Notruf der höchsten Dringlichkeitsstufe abgesetzt. Als die ersten Schiffe nach etwa einer halben Stunde am Unglücksort eintrafen, war das Arbeitsschiff aber schon gesunken.

