Bordeaux (AFP) Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur bei der konservativen Partei UMP in Frankreich hat sich deren Ko-Vorsitzender Alain Juppé angesichts parteiinterner Proteste um Gelassenheit bemüht. Nachdem Juppé am Wochenende bei einer UMP-Veranstaltung an der Seite von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ausgebuht worden war, sagte er am Montag, er habe schon "Schlimmeres" erlebt. "Bleiben wir gelassen", sagte der Ex-Premierminister.

