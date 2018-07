Lille (AFP) Nach einem Aufruf im Internet hat ein Franzose mit Down Syndrom zum Geburtstag so viele Glückwunschkarten erhalten, dass die Post sie am Ende per Lastwagen ausliefern musste. Bis zum 30. Geburtstag von Manuel Parisseaux am Samstag erhielt die Familie in Calais 30.000 Karten, so dass sie zur Lagerung auf die Garage eines Nachbarn ausweichen musste. "Ich verstehe nicht, wie es so groß werden konnte", sagte die Mutter Jacqueline Parisseaux der Nachrichtenagentur AFP. "Manuel geht es wie uns: Er ist zu Tränen gerührt."

