Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss in den kommenden beiden Spielen auf Angreifer Adam Szalai verzichten. Der 26-Jährige wurde nach seinem Platzverweis mit der Roten Karte in der Partie bei Bayern München (0:4) wegen groben Foulspiels vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt. Das teilten die Kraichgauer via Twitter mit. Der Ungar hatte nach einem harten Einsteigen gegen Dante Rot gesehen.