Horn (SID) - Bei einem tragischen Unfall hat der österreichische Zweitliga-Fußballer Andreas Schicker seine linke Hand verloren. Bei einer Böllerexplosion zog sich der 28 Jahre alte Abwehrspieler des SV Horn schwere Verletzungen zu, in einer zehnstündigen Operation mit drei Chirurgen musste ihm die zerfetzte Hand amputiert werden.

"Wir mussten ihm die linke Hand abnehmen. An der rechten Hand war der Daumen beinahe abgetrennt. Das konnten wir wieder zum Durchbluten bringen", wurde der operierende Arzt Martin Hubmer in österreichischen Medien zitiert.

Der Unfall ereignete sich um 3.25 Uhr in der Nacht zum Sonntag, als ein lauter Knall die Nachbarschaft in Bruck an der Mur aus dem Schlaf riss. Die Polizeibeamten fanden Schicker blutüberströmt vor. Er wurde in die Grazer Uni-Klinik transportiert. Wie es genau zu dem verheerenden Ereignis kam, ist noch nicht geklärt. Alkohol sei laut Polizeibericht nicht im Spiel gewesen.