Berlin (dpa) - Mehrere Bundesländer wollen ihr Geflügel besser vor möglichen Vogelgrippe-Viren schützen. Am Wochenende war erstmals in Europa der Erreger H5N8 bei einem Wildvogel nachgewiesen worden. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt empfahl den Ländern, vorsichtshalber eine Stallpflicht für Geflügel in die Wege zu leiten. Die gilt schon in Mecklenburg-Vorpommern sowie in einigen Regionen Niedersachsens und Brandenburgs. Ob eine Stallpflicht noch woanders zu empfehlen ist, wird gerade bei einer Risikobewertung geklärt.

