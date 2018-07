Hongkong (AFP) Hongkongs Justiz hat den britischen Banker, der zwei junge Frauen brutal ermordet haben soll, als zurechnungsfähig eingestuft. Die Richterin Bina Chainrai sagte am Montag vor einem vollbesetzten Gerichtssaal, der 29-jährige Angeklagte sei bei einer zweiwöchigen Überprüfung in einem psychiatrischen Zentrum für zurechnungsfähig befunden worden. Der Brite, der zuletzt als hochbezahlter Händler der Bank of America Merrill Lynch gearbeitet hatte, nahm die Erklärung äußerlich ungerührt hin. Das Verfahren wurde anschließend bis zum 6. Juli ausgesetzt.

