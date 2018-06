Jerusalem (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat begrüßt, dass zum jetzigen Verhandlungsstand kein internationales Abkommen über das iranische Atomprogramm vereinbart wurde. "Keine Einigung ist besser als eine schlechte. Das Abkommen, auf das der Iran drängte, war fürchterlich", sagte Netanjahu am Montag in einem in Jerusalem geführten Interview mit dem britischen Sender BBC. Zum Ende der internationalen Verhandlungen war kurz zuvor in Wien eine Verlängerung bis zur Mitte des kommenden Jahres vereinbart worden.

